Conte: «Meloni spinge per il riarmo. Bollette? Nessuna parola per rincari e profitti extra»

Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo alla Camera dei Deputati. «Lei non ha mai accennato all'unica via d'uscita: Pace. Le ricorda qualcosa?». Lo ha detto il presidente del M5s parlando del conflitto russo-Ucraino.

La continuità con Draghi

«Il segnale più evidente della continuità con il governo Draghi è il ministero dell'economia a Giorgetti. Questo spiega l'opposizione morbida al governo uscente, non è che alla fine l'agenda Draghi la vuole scrivere lei?». Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, in corso alla Camera.

L'intervento sulle bollette

«Dalla Presidente Meloni oltre un'ora di vuota retorica, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra. I cittadini però non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per carobollette e crisi energetica. Meno male che erano 'prontì». Lo scrive in un tweet il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando l'intervento in Aula per la fiducia della neo presidente del Consiglio.