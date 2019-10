Brexit, tutelati (per ora) turisti e studenti: cosa cambia per noi

Per affrontare il tema delle conseguenze concrete della Brexit la miglior cosa da fare sembra essere quella di ricorrere ad una buona dose di aplomb britannico. Inutile panicare, insomma. Dopo l'intesa raggiunta ieri fra il governo di Londra e la Commissione Europea, ora la parola passa al parlamento britannico dove non è detto che passi. Ma in ogni caso, sia che l'accordo venga approvato sia che venga bocciato, è assai improbabile che nel breve periodo cambi qualcosa di concreto. Tradotto: non è interesse di nessuno mettere in pericolo le vacanze a Londra del prossimo novembre né tanto meno quelle di Natale.

Brexit, accordo fatto con l'UE.

Né è immaginabile che dall'oggi al domani vengano organizzati sbarramenti dogali per le merci e controlli capillari agli ingressi delle persone oltre a quelli che già vengono effettuati.

Secondo tutti gli addetti ai lavori, se il parlamento britannico dirà di si all'accordo di ieri scatterà il già previsto periodo di transizione fino al dicembre 2020 durante il quale di fatto non cambierà nessuna delle regole attuali né per le persone né per le imprese. In caso di no o si arriverà ad una proroga a gennaio della Brexit oppure il governo britannico varerà misure di emergenza che equivarranno alla fase di transizione.

Se l'aplomb sembra essere una via d'uscita accettabile nel breve periodo il discorso cambia nel lungo, probabilmente dal 2021. Spiace scriverlo, ma se finora il numero di studenti stranieri iscritti alle scuole inglesi è sceso del 10% d'ora in avanti il fenomeno crescerà esponenzialmente. E anche per chi cerca un lavoro all'estero la Gran Bretagna non sarà più fra le mete più ambite.



