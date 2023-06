Arrestata Nicola Sturgeon, l'ex premier scozzese è indagata nell'inchiesta sul finanziamento al partito SNP

È stata arrestata l'ex premier scozzese Nicola Sturgeon. L'indagine, nominata Branchform, riguarda i finanziamenti e le finanze del partito SNP, lo Scottish National Party, il partito indipendentista scozzese. Questo è lo scarno comunicato rilasciato dalla polizia: «Una donna di 52 anni è stata arrestata oggi, domenica 11 giugno, come sospetta in relazione all'indagine in corso sul finanziamento e le finanze dello Scottish National Party».

Update on investigation into Scottish National Party funding and finances.



Arrestata l'ex premier scozzese Nicola Sturgeon

Sturgeon, 52 anni, si è dimessa da primo ministro e leader del Snp all'inizio di aprile ed è la terza persona ad essere arrestata nell'ambito dell'operazione Branchform, l'indagine della polizia scozzese sulle accuse secondo cui più di 600.000 sterline in donazioni per una campagna indipendentista sono state distratte dalle casse del partito.

Il 5 aprile gli agenti avevano perquisito l'abitazione di Sturgeon, 52 anni, e la sede del partito a Edimburgo. In quell'occasione era stato arrestato il marito Peter Murrell, ex amministratore dell'SNP, che è stato rilasciato senza accuse.

Scozia, arrestato il marito dell'ex premier Sturgeon

Quasi due settimane dopo, il tesoriere dell'SNP Colin Beattie è stato arrestato e rilasciato senza accuse.