Berlusconi "animalista" e la foto con Dudu nella giornata internazionale del cane: «Tanti auguri ai nostri amici»

«Tanti auguri a tutti i nostri amici a quattro zampe» scrive Silvio Berlusconi. In occasione della Giornata Mondiale del Cane il Cav posta una foto che lo mostra in posa con i suoi tre cagnolini e cita Totò: «I cani sono qualcosa a metà strada tra gli angeli e i bambinì e sono per tutti noi degli amici inarrivabili, sinceri e fedeli».

Berlusconi lancia le liste: «Un piano per il Lazio»

Il post per la giornata del Cane

«Io consiglio agli amici e soprattutto alle persone sole di prendersi in casa un cane. Ne trarranno un grande beneficio» scrive Berlusconi nel post condiviso su Facebook . E non perde occasione di fare un riferimeneto alla campagna elettorale in corso: «Nel programma di Forza Italia ci sono misure per il sostegno all'adozione degli animali nei canili e nei gattili pubblici e inasprimenti di pena per coloro che maltrattano e abbandonano gli animali. Bau, bau!»

La svolta animalista

La svolta animalista di Silvio Berlusconi risale al 2017, quando lanciò nella sua Milano il Movimento animalista dell’ex ministro Michela Vittoria Brambilla. Allora il Cav tirò fuori un sondaggio dicendo che gli animalisti valgono il 20% dei voti. Da allora non sono mancati scatti con i suoi cani - si diceva che ne aveva adottati una ventina - e anche con pecore e agnellini. All'epoca confidò: «Ho pecore e agnelli, sono straordinari, mi seguono quando passeggio in giardino, poi insieme ci sono anche i cani che danno i baci alle caprette». E ancora: «Adesso al mattino passeggio nel parco di Arcore con un seguito di 13 animali». Fece notizia anche il suo video, datato aprile 2017, come testimonial della campagna animalista mentre allattava uno dei cinque agnelli adottati per salvarli dalla strage del pranzo pasquale.