Venerdì 26 Agosto 2022, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:24

Silvio Berlusconi non ha voluto perdere l'appuntamento. E collegato da Villa Certosa ha tenuto a sottolineare ai suoi fedelissimi romani che nel Lazio, per le prossime elezioni politiche, Forza Italia ha voluto mettere in lista «tutte le figure più rappresentative del partito». In pratica, ieri, nella sede nazionale di Fi, si è presentato tutto lo stato maggiore del movimento regionale.

LA PROSPETTIVA

«Ho voluto essere candidato nel Lazio per testimoniare il nostro particolare impegno per la regione e per Roma Capitale. Il Lazio da molto tempo ha bisogno di grandi interventi anche infrastrutturali: penso alla necessità di una nuova viabilità che colleghi Roma a Latina e alla parte Sud della Regione. Penso alla ricostruzione delle zone terremotate - dice Berlusconi, che ha salutato il coordinatore nazionale Antonio Tajani e gli altri presenti con un forza Roma, forza Lazio, così faccio contenti i tifosi di entrambe le squadre, e poi sempre Forza Italia - È doveroso rilanciare le attività produttive dell'intera regione. Per tutto questo Fi si impegna a presentare e realizzare un progetto Lazio e un progetto Roma di cui io stesso mi farò carico».

Una promessa, la sua, che di fatto potrebbe andare oltre le politiche e spingersi verso le prossime regionali, sempre più vicine nel caso in cui il presidente Nicola Zingaretti dovesse optare per il seggio in Parlamento una volta eletto nella lista del Partito democratico. E lo si legge anche tra le righe di una dichiarazione del senatore forzista Maurizio Gasparri: «La Capitale e l'intera Regione sono abbandonate a loro stesse da gestioni della sinistra assolutamente fallimentari - sottolinea - Bisogna partire da raccolta e smaltimento dei rifiuti e dal decoro urbano, dalle esigenze di sicurezza che sono state trascurate da chi ha male amministrato negli ultimi anni Roma e il Lazio». E ha precisato: «Il nostro progetto sarà proposto al governo nazionale che dovrà aiutare questo territorio, fondamentale sotto il profilo ambientale, culturale, produttivo. Avanti con il progetto Roma e il progetto Lazio».

Al Senato, per quanto riguarda i collegi plurinominali, nella circoscrizione Lazio 1, la capolista è la deputata Annagrazia Calabria. A seguire Pasquale Calzetta (che venne eletto presidente del Municipio dell'Eur nel 2008), Paola Musitano e Simone Foglio. A guidare la lista per la circoscrizione Lazio 2 è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, seguito dalla capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini, dal senatore Maurizio Gasparri e da Emanuela Mari. Per il collegio uninominale Lazio 2, invece, si candida il senatore Claudio Fazzone. Questi, invece, i candidati del plurinominale della Camera dei Deputati: alla circoscrizione Lazio 1-2 ci sono il capogruppo alla Camera Paolo Barelli (presidente della Federazione italiana nuoto) e la deputata Maria Spena (ex assessora alla mobilità del Campidoglio). Il capolista per la circoscrizione Lazio 1 è Sestino Giacomoni, presidente della commissione parlamentare di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti. A seguire, Alessandra Feduzi, Marisa Grossi e Rina Grasso. Per la circoscrizione Lazio 2, invece, il capolista è Sandro Grassi, seguito dalla deputata Patrizia Marrocco, Cosmo Mitrano e Moira Rotondo. Per quanto riguarda i collegi uninominali nella circoscrizione Lazio 1 si candidano Maria Spena, il deputato Alessandro Battilocchio e il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.