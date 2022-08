Elezioni politiche, Letta: «Forte ingerenza della Russia per favorire la destra»

Elezioni politiche, la giornata. «La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C'è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin»: così il leader del Pd Enrico Letta in intervista al giornale spagnolo El Peridico.

«Oggi, voglio parlarvi di noi, di Forza Italia, di chi siamo e chi rappresentiamo. Noi, come Forza Italia, come movimento politico, rappresentiamo nel nostro Paese, l'Italia che lavora e che produce, l'Italia di buonsenso e di buona volontà, l'Italia seria, concreta e perbene, l'Italia delle famiglie e delle imprese». Così Silvio Berlusconi in video sui social.

Letta torna al campo largo: «Dialogo dopo le elezioni». Il segretario pd apre a M5S e Calenda

Elezioni politiche, la politica in una parola. Battaglia degli slogan: «L’obiettivo: rassicurare»

«Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di fuorisede, tanti giovani ma anche tanti lavoratori, che non potranno votare. Non che i responsabili politici non conoscano il tema: è dal 2017 che poniamo il problema e tutte le volte ci viene risposto che non è il momento. Invito comunque tutti ad andare votare qualunque cosa votino; se poi votano me, sono più contenta». Lo ha detto a 24 Mattino su Radio 24 la leader di +Europa Emma Bonino.