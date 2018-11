Via all'assemblea nazionale del Pd, Renzi grande assente

Si è riunita all'hotel Ergife a Roma l'Assemblea nazionale del Pd chiamata a lanciare, a otto mesi dalla sconfitta elettorale, il congresso e le primarie. Ci saranno i candidati già in campo e quelli che ancora non hanno sciolto la riserva, come Marco Minniti e Maurizio Martina che, da segretario uscente, chiuderà la fase aperta dalle dimissioni di Matteo Renzi (che oggi non ci sarà), dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo.



All' assemblea interverrà anche Frans Timmermans, candidato dei Socialisti e Democratici alla presidenza della Commissione europea alle prossime elezioni del maggio 2019, una vera e propria prova della verità (oltre le amministrative) che dovrà affrontare il nuovo segretario.



L'ex ministro dell'Interno, Minniti, è spinto dai renziani per fare ticket con Teresa Bellanova, ex viceministro dello Sviluppo e senatrice. Obiettivo sfidare Nicola Zingaretti, appoggiato da Areadem di Dario Franceschini e Piero Fassino e sponsorizzato da Paolo Gentiloni.



Ancora incerta la data delle primarie, che sarà decisa dalla commissione che sarà nominata dalla direzione che si riunirà dopo l' assemblea, nel pomeriggio. Negli ultimi giorni sono aumentate le voci per accelerare l'iter: incombono le elezioni europee a maggio, ma prima le regionali in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Con l'incognita di una eventuale crisi di governo. La principale forza di opposizione, al 18% nei sondaggi, non può restare oltre acefala.



Al momento i candidati sono cinque: Zingaretti, Francesco Boccia, Matteo Richetti, Cesare Damiano e Dario Corallo. Si attendono le decisioni, oltre che di Minniti, del segretario uscente Maurizio Martina, che ha detto di voler prima «portare il partito unito all'assemblea».



Potrebbe essere il candidato terzo tra i poli renziano-antirenziano di Minniti-Zingaretti. Renzi aveva presentato il libro dell'ex ministro, dicendo che «non gli mancano autonomia e indipendenza» e assicurando:«non passerò i prossimi tre mesi a dire come sconfiggere Zingaretti, perché il mio obiettivo è sconfiggere Salvini, Di Maio e Toninelli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA