Un sogno chiamato Roma: la febbre gialla (e rossa)

"Un sogno chiamato Roma" è un romanzo di Romolo Buffoni, edito da Santelli, che l'autore legge per i Podcast del Messaggero. Prefazione e capitolo 1. Riccardo, 50 anni, un lavoro e una famiglia appaganti, ama il calcio e tifa per la Roma. Anzi, vive per la Roma. Una simbiosi totalizzante. Una febbre gialla (e rossa) che lo porterà a vivere un viaggio nel passato, alle radici della storia romanista, per sciogliere il nodo che strangolava i sogni, anzi il sogno chiamato Roma.