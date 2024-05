Elettra Lamborghini ospite stasera da Cattelan, chi è l'ereditiera? Età, carriera, figli, marito, dove vive, orientamento sessuale e l'adozione

Elettra Lamborghini stasera sarà ospite da Cattelan nel programma "Da vicino nessuno è normale" in onda su Rai 2. Oltre a lei nella seconda puntata anche Angelina Mango, Fabio ed Eleonora Caressa, Tommaso Paradiso e infine Cecilia Rodriguez e il futuro marito Ignazio Moser. Scopriamo dunque qualcosa in più sulla cantante.

Elettra Lamborghini a Verissimo: «Mettere al mondo un figlio mi fa paura, sono pronta ad adottare»

Chi è

Trent'anni compiuti da poco, Elettra è la terza di cinque fratelli nati dal matrimonio tra Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa di auto di lusso, e Luisa Peterlongo. Il suo secondo nome è un riferimento alla Lamborghini Miura, modello di punta dell’azienda di famiglia di cui Elettra è erede.

È nata e cresciuta a Bologna, ma a 18 anni si è trasferita a Milano per studiare recitazione.

La carriera in tv

Nel 2015 Elettra è diventata famosa in tv grazie alla partecipazione al varietà Chiambretti Night come ospite. Nel 2016 ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina, e al programma di Mtv Riccanza e ha posato per Playboy Italia. Nel 2017 ha partecipato come concorrente all’edizione spagnola del Grande Fratello Vip e ha esordito in Inghilterra nel programma Geordie Shore. Nel 2018 partecipa alla quinta stagione del reality show Acapulco Shore e ha presentato su Mtv Italia il programma Ex on the Beach Italia.

Nel 2021 è stat opinionista con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi nel reality show L’isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi.

A dicembre 2021 diventa conduttrice delll’82esima edizione di Miss Italia.

Vita privata

L'ereditiera ama condividere la sua vita su Instagram, dove ha oltre 7 milioni di follower.

Dichiaratamente bisessuale, Elettra Lamborghini è sposata con il dj olandese Afrojack. I due si sono fidanzati nel 2018 e sposati il 26 settembre 2020 a Villa del Balbiano a Osuccio, sul lago di Como.

Fin da piccola Elettra coltiva la passione per l'equitazione e sui social condivide coi suoi follower scatti con i suoi amati cavalli.

La maternità

Ora la 30enne però ha un sogno da realizzare: vuole un figlio, ma vorrebbe adottarlo. Lo ha spiegato lei stessa ospite di Silvia Toffanin. «Mi batto molto, ho trovato molte porte chiuse, ma cerco sempre di parlarne tanto. Bisognerebbe essere più aperti. Visto che me lo chiedono in tanti, io non ho nessun problema di salute, posso avere figli, la mia è una situazione diversa. Il mondo mi fa tanta paura e pensare di metterne al mondo uno mio mi spaventa. Invece adottandolo è come se lo stessi salvando», ha commentato la cantante e influencer.

Il rapporto con la musica

Nel settembre 2017, Elettra Lamborghini collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta per il singolo Lamborghini Rmx. Dopo una partecipazione ai Wind Music Awards, nel febbraio 2018 Elettra Lamborghini pubblica il suo primo singolo da solista, Pem Pem, che si aggiudica due dischi di platino. Nel settembre dello stesso anno esce il suo secondo singolo: Mala. Nel dicembre 2018, in occasione della riedizione dell’album Popstar di Sfera Ebbasta, ha collaborato al singolo Cupido Rmx insieme a Khea, Duki e Quavo.

Nel 2019 ha partecipato alla sesta edizione di The Voice of Italy, su Rai 2 come coach insieme a Morgan Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album in studio Twerking Queen con Universal.

A febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare), aggiudicandosi il 21° posto. Sempre nello stesso mese, pubblica la versione spagnola del suo disco Twerking Queen (El resto es nada). Nel 2020 ha pubblicato insieme a Giusy Ferreri la canzone La Isla. Il 4 giugno 2021 pubblica il nuovo singolo Pistolero estratto dalle Twerking Beach. Nel dicembre 2021 pubblica la canzone di natale A mezzanotte (Christmas Song). Nel giugno 2022 esce il singolo Caramello, in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo. Nel 2023 è uscito il suo nuovo singolo Mani in Alto.

Cinema e altre curiosità

Nello stesso anno, partecipa come guest star al film del collettivo Il Terzo Segreto di Satira Mollo tutto e apro un chiringuito, con protagonista il personaggio social de Il Milanese Imbruttito.

Nel maggio 2022 il museo delle cere Madame Tussauds Amsterdam presenta una statua dedicata a Elettra Lamborghini.

Dove vive

Elettra Lamborghini e il marito sono molto spesso in viaggio per motivi di lavoro, ma spesso si mostrano a Miami Beach dove vivono in una mega villa. Così scopriamo qualcosa in più della magione curiosando sui profili Instagram dei due. Un'enorme scala a chioccola di marmo e ferro battuto unisce la zona giorno da quella notte, tra i due piani un grande ritratto della coppia in stile pop. Il bianco è il colore che la fa da padrone, tra gli arredi spicca l'oro e i soffitti a cassettoni.