Lunedì 27 Maggio 2024, 15:29

Secondo le ultime indiscrezioni, il principe Harry non sarebbe stato escluso da uno dei matrimoni più attesi del 2024, quello del suo caro amico, Hugh Grosvenor, settimo duca di Westminster, che si terrà il 7 giugno nella cattedrale di Chester, ma sarebbe stato proprio il principe a declinare l'invito. Questa decisione, secondo l'esperto reale Tom Quinn, è strettamente legata al suo litigio con il fratello William.

Il matrimonio

Hugh Grosvenor, amico intimo sia di Harry che di William, celebrerà il suo matrimonio alla presenza di vari membri della famiglia reale. Tuttavia, il Duca di Sussex ha scelto di non partecipare, non senza qualche ripensamento. Tom Quinn, esperto reale, parlando in esclusiva al Mirror, ha affermato: «La decisione di Harry di non partecipare al matrimonio del suo vecchio amico Hugh Grosvenor era probabilmente inevitabile una volta che si è reso conto che suo fratello sarebbe stato lì. Un amico di Harry ha detto: Harry ha sicuramente avuto dei ripensamenti sul rifiutare l'invito al matrimonio di Hugh, ma non sopporta l'idea di trovarsi nello stesso edificio di suo fratello e tanto meno nella stessa stanza».

Le voci sul mancato invito

Inizialmente si era detto che Harry non avesse ricevuto l'invito al matrimonio di Hugh. Tuttavia, è stato successivamente rivelato che al Duca e alla Duchessa di Sussex, come a tutti gli altri invitati, le partecipazioni sono arrivate alcuni mesi fa, ma sin da subito hanno ritenuto che sarebbe stato troppo imbarazzante partecipare a una festa in un momento così teso con il resto della famiglia (che sarebbe stata lì presente).

Il vero motivo del rifiuto

Secondo alcune indiscrezioni, Harry sarebbe stato “indotto” a rifiutare l'invito una volta scoperto che William avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella cerimonia. Una fonte ha rivelato al The Express: «A William è stato chiesto di assumere un ruolo da protagonista nel matrimonio e questo è ciò che ha spinto Harry a rifiutare l'invito. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso». La situazione avrebbe fatto andare su tutte le furie il duca di Sussex dal momento che durante l'infanzia era lui quello più vicino a Hugh, il futuro sposo, quindi il ruolo da protagonista durante le nozze, dal suo punto di vista, sarebbe spettato a lui.