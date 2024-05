Eleonora Caressa, chi è la figlia di Fabio e Benedetta Parodi ospite (con il padre) da Cattelan: età, vita privata, genitori, cosa studia

Torna stasera in tv Alessandro Cattelan, con la seconda puntata del suo show “Da vicino nessuno è normale” in onda su Rai 2 alle 21:25. Anche questa volta non mancheranno divertenti sorpresi e grandi ospiti come Angelina Mango e Elettra Lamborghini. Tra questi ci sarà anche Eleonora Caressa, insieme al papà Fabio, concorrenti dell'ultima stagione di Pechino Express. Vediamo insieme chi è.