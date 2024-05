Angelo Onorato, la figlia Carolina: «Mio padre è stato ucciso, non avrebbe mai lasciato la sua famiglia così»

Carolina Onorato, 20 anni, figlia di Angelo Onorato e dell'eurodeputata Francesca Donato, ribadisce che il padre non si è suicidato. L'architetto è stato trovato morto venerdì nella sua auto con una fascetta stretta attorno al collo. «Le notizie viaggiano alla velocità della luce e spesso inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose - ha scritto la ragazza su Fb in un post con sfondo nero - Mio padre non si è suicidato». È stata lei con la madre a trovare il corpo. «Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l'abbiamo trovato, vi dico che non è stato un suicidio ma un omicidio», ha proseguito. «Che nessuno osi dire o anche pensare che si sia suicidato», conclude la ragazza ringraziando chi le scrive messaggi di confort.

Angelo Onorato morto, la moglie Francesca Donato: «Momento devastante». La lettera all'avvocato: qualcuno mi vuole male

Angelo Onorato, si attende l'autopsia

Sarà l'autopsia, che sarà eseguita tra oggi pomeriggio e domani mattina, a chiarire i contorni della morte dell'imprenditore 55enne palermitano.

Al momento le piste investigative seguite dalla Procura sono il suicidio e l'omicidio. Dall'esame autoptico, che sarà eseguito all'Istituto di Medicina legale del policlinico, dove si trova la salma dell'uomo, si potranno avere alcune risposte.

Onorato è stato ucciso o si è tolto la vita? La posizione del corpo, la lettera, le telecamere. L'avvocato della famiglia: «Non è suicidio»

Il post di Francesca Donato

In mattinata ha parlato con un post su X anche Francesca Donato che ha chiesto a «tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia». «Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile - ha aggiunto l'eurodeputata - Ringrazio tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me».

Le indagini

Francesca Donato e la figlia Caroloma ieri sono state ascoltate fino a tarda sera dalla Squadra mobile di Palermo. L'imprenditore 55enne era atteso venerdì per pranzo ma intorno alle 14.30 moglie e figlia, non avendo sue notizie né messaggi, hanno provato a rintracciarlo con il localizzatore dello smartphone trovando il corpo dell'uomo nella sua auto, una Range Rover scura, con la cintura ancora allacciata e una fascetta stretta al collo. Per il medico legale la morte sarebbe dovuta a soffocamento, ma non si sa al momento se è stato un omicidio o un suicidio. Il Procuratore aggiunto Ennio Petrigni, che coordina l'inchiesta, sta indagano e le ipotesi sono diverse. Gli investigatori hanno chiesto a Francesca Donato e alla figlia Carolina quali sono stati gli ultimi movimenti della vittima, ma anche se c'erano stati problemi di recente. Sembra che l'uomo avesse confidato a qualche amico una preoccupazione economica. Francesca Donato ha ribadito alla Polizia che il marito non si sarebbe «mai ucciso» e che «è stato ammazzato». La Squadra mobile, diretta da Marco Basile, ha ascoltato fino a tardi anche amici e parenti dell'uomo. I rilievi della Polizia scientifica sono proseguiti fino a tardi.