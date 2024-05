Sarah Toscano nell'album di Holden, il duetto aumenta il gossip sulla coppia: la reazione di Laura Pausini stupisce

Lunedì 27 Maggio 2024, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 09:57

Dopo l'avventura nell'edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi, Holden ha pubblicato il suo nuovo EP, "Joseph", contenente sei tracce. Tra i brani c'è "Ossidiana", dove appare la voce di Sarah Toscano, sua ex compagna di Amici nonché vincitrice del talent. Questa collaborazione ha alimentato voci su una loro possibile relazione, che entrambi hanno però smentito, confermando che sono solo amici. Sarah è stata anche ringraziata nel booklet dell'album per il suo supporto e ispirazione.

Il gesto della Pausini

Il gesto di Laura Pausini, moglie del padre di Holden, ha mostrato il suo sostegno a Holden condividendo una storia su Instagram per promuovere il suo nuovo EP "Joseph". La cantante ha evidenziato il lavoro del giovane artista, manifestando il suo apprezzamento e supporto pubblico per il progetto musicale del figlio del suo compagno.

Chi è Joseph Carta

Joseph Carta è il figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta, quest'ultimo noto per essere un musicista affermato e il marito di Laura Pausini. Ha due fratelli da parte di suo padre e una sorella da parte della cantante. In un'intervista, ha sottolineato che il suo percorso musicale è frutto del suo lavoro e della sua determinazione, nonostante le connessioni familiari nel mondo della musica. Photo credits: Kikapress, Ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB



