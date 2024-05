Sinner e Anna Kalinskaya, il campione conferma: «Stiamo insieme ma di più non dico»

Sinner conferma la relazione con Anna Kalinskaya, tennista russa con la quale era stato paparazzato qualche giorno fa in un ristorante parigino. E lo fa apertamente in conferenza stampa dopo la prima vittoria al Roland Garros. «Sto con Anna, quello sì, pero' teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... di più non dico».

Sinner era stato avvistato a cena insieme alla collega tennista mercoledì scorso: i due sono andati a cena insieme alla Langosteria dello Cheval Blanc, come riportato da Dagospia.

Sinner, la forma fisica per il Roland Garros

«Non sono al 100%, ma l'anca sta bene. Lavoro giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore, con l'aiuto del mio staff e sono molto contento di essere qui. So che ci sono alcuni dettagli sui quali devo migliorare, ma cerco di divertirmi ed essere felice quando sono in campo, che è la cosa più importante», così ha commentato l'esordio vincente.

Il numero 2 del mondo ha mandato segnali incoraggianti muovendosi bene sulla terra rossa parigina, dopo l'infortunio all'anca che lo aveva fermato a Madrid ed escluso dal Masters 1000 di Roma. Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet.