William e Kate festeggiano 12 anni di matrimonio: ora l'ultima stagione di The Crown ripercorre la nascita del loro amore

Lei che varca l'ingresso di Westminster, splendida con velo e strascico chilometrico: lui che l'aspetta in alta uniforme. Era il 2011 e c'era pure Harry, all'epoca non ancora ospite indesiderato numero uno, ma questa è un'altra storia. Dodici anni fa il matrimonio che fece sognare il mondo: duemila invitati, 36,7 milioni di persone ad assistere sui media. Oggi William e Kate festeggiano il loro anniversario facendo trekking nel parco nazionale di Bannau Brycheiniog e ordinando una pizza. Tre figli e qualche intoppo dopo, il principe e la principessa di Galles, futuri re e regina, condividono uno scatto di coppia su Instagram con tanto di emoji a cuore.

La scintilla all'università

Un amore nato sui banchi dell'università, a St. Andrews, in Scozia. Le malelingue dicono che la madre di Kate ce l'avesse iscritta apposta nella speranza che incontrasse un buon partito: certo nessuno poteva immaginare che il buon partito in questione fosse l'erede al trono. I due, comunque, si incontravano spesso nei corridoi, entrambi amavano lo sci, da cosa nasce cosa e il resto è storia. La scintilla, si dice, scoccò dopo la partecipazione di lei a una sfilata di lingerie per beneficenza: «Kate è sexy!», confessò lui a un amico comune. Dopo un inizio lontano dai riflettori, la storia diventò pubblica nel 2004 quando la coppia fu paparazzata durante una vacanza in montagna: «Wills ha una ragazza», titolarono i tabloid.

Gli anni della crisi

Qualche anno dopo, la crisi: nel 2007 William sembrava aver perso un po' di vista le priorità e aveva dissotterrato la vena festaiola, facendosi fotografare in giro per locali con allegre compagnie. I due si lasciano e Kate passa un brutto periodo: «All'epoca non ne ero molto felice, ma in realtà mi ha reso una persona più forte», dichiarerà qualche tempo dopo, quando avrà recuperato il suo William dopo averlo aspettato con pazienza tra un viaggio e l'altro. "Waity Kate", la avevano soprannominata, e la sua strategia dell'attesa ha pagato: nell'ottobre 2010 William le chiede di sposarlo con l'anello di sua madre ai piedi del Monte Kenya.

The Crown, la loro storia sul piccolo schermo

Da allora, Kate Middleton, antitesi della reale cognata Meghan, ha «imparato in fretta e lavorato sodo» (per dirla con parole sue): l'etichetta, il look raffinato, il farsi amare dai sudditi. E adesso la storia d'amore (possiamo dire favola?) tra la borghese e il principe sarà ripercorsa dalla popolare serie Netflix The Crown, che proprio oggi ha rilasciato le prime foto dell'ultima stagione: nei panni della felice coppia gli esordienti Ed McVey (23 anni) e Meg Bellamy (19 anni), che dopo aver mandato un video per il provino, è stata selezionata per il ruolo di Kate.