Incoronazione re Carlo: Tom Cruise, Winnie the Pooh e Nicole Scherzinger al concerto esclusivo. Ecco tutti gli invitati

L'incoronazione di re Carlo III è destinata a essere un'occasione memorabile, se non altro per l'eclettica formazione che si esibirà in un concerto organizzato in onore del nuovo monarca. Le ultime star che sembrano confermate per il party esclusivo, che si svolgerà nel parco del castello di Windsor il giorno dopo la storica cerimonia, sono l'attore di "Top Gun" Tom Cruise , la frontwoman delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger e il piccolo orsetto Winnie the Pooh.

