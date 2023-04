Kate Middleton con il principe William e i tre figli, Re Carlo con Camilla: la Pasqua (in blu) della Royal Family

Una Pasqua in blu per la Royal Family. Gli occhi di tutta l'Inghilterra oggi erano puntati sui reali, alle prese con la prima Pasqua del regno di Re Carlo. La famiglia si è riunita a Windsor, dove ha salutato la folla di sudditi. Più di tutti ha attirato l'attenzione Kate Middleton, bellissima in blu, così come il Principe William e i loro figli, George, Charlotte e Louis.

Quest'anno il principe Louis, 4 anni, ha fatto il suo debutto all'Easter Mattins Service alla St George's Chapel, all'ombra del castello di Windsor, tenendo la mano di sua madre, la principessa del Galles. Sua sorella maggiore Charlotte ha salutato con un sorriso i fan che li guardavano guardavano. Presente anche il principe Andrea, che ha camminato accanto alla sorella Anna, che indossava un doppiopetto color crema e un cappello blu navy decorato.