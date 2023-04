Re Carlo incoronazione, cos'è «l'operazione Globo». La cerimonia, gli ospiti e le polemiche per l'invito al vice presidente cinese Han Zheng

Operazione Globo

Tutto pronto a Londra per l'incoronazione, nome in codice «Operazione Globo», di re Carlo III e la regina consorte Camilla sabato prossimo. Carlo è diventato re nel momento in cui è morta la madre Elisabetta II l'8 settembre scorso. Ma ora, passato il tempo del lutto, è il momento dell' incoronazione nell'abbazia di Westminster, una cerimonia formale e religiosa antica più di mille anni, con un alto valore simbolico e politico di proiezione dell'immagine della monarchia e la Gran Bretagna.

Ed è per questo che l'intero evento- il nome in codice è «operazione Globo»- è studiato nei minimi dettagli, per essere allo stesso tempo solenne e festa popolare. Assiso sulla Coronation Chair, un sedile ligneo con 700 anni di storia, Carlo giurerà da sovrano, verrà unto d'olio dall'arcivescovo di Canterbury e riceverà i simboli del suo potere: la corona, lo scettro e il globo. Ad assistere vi saranno duemila invitati: la famiglia reale, membri del governo, capi di Stato e governo stranieri, ma anche gente comune. Per gli altri, oltre alla diretta televisiva, vi saranno maxi schermi in diversi punti di Londra.