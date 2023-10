Will Smith risponde all'ex moglie Jada Pinkett Smith: «Ha vissuto una vita più al limite della mia»

Dopo le parole della ex moglie Jada Pinkett Smith, rivelate in occasione dell'uscita della sua biografia "Worthy", Will Smith ha deciso di replicare affidando al New York Times alcune riflessioni sul loro matrimonio, ormai concluso, e sull'ormai celebre episodio dello schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022. Come ha rivelato la Pinkett durante quella vicenda, in realtà, i due non erano più sposati, visto che la separazione è avvenuta ben 7 anni fa.

Will Smith, la moglie Jada Pinkett confessa: «Siamo separati da 7 anni. La notte dello schiaffo agli Oscar non vivevamo già più insieme»

Will Smith ha dichiarato che le recenti parole della donna lo hanno in qualche modo «svegliato», aggiugendo poi una serie di considerazioni sulla loro relazione.

La lettera

In una lettera affidata al New York Times pubblicata dal giornale, Will Smith ha parlato del suo rapporto con Jada Pinkett: «Quando stai con qualcuno per più della metà della tua vita, si instaura una sorta di cecità emotiva.

Puoi perdere con grande facilità la sensibilità per le loro sfumature nascoste e le loro bellezze più sottili», ha scritto l'attore.

Le recenti parole della donna lo avrebbero in qualche modo «svegliato», aprendogli gli occhi sulla persona che ha realmente davanti: «Mi sono reso conto che Jada ha vissuto una vita più al limite di quanto avessi mai immaginato ha dichiarato». «È esiliente, intelligente e compassionevole».

Cosa aveva detto la moglie

Poco prima che uscisse la sua biografia, Jada Pinkett aveva parlato di ciò che aveva significato per lei essere presa in giro da Chris Rock a causa della sua alopecia, durante la notte degli Oscar, e poi assistere a Will Smith che gli dava uno schiaffo in diretta mondiale. Anche lei stessa - come molti, del resto - non credeva che lo schiaffo fosse stato reale.

La Pinkett aveva poi rivelato che nel 2022 i due non formavano già più una coppia da tempo. Parlando con la NBC aveva spiegato perché il suo matrimonio con Will è fallito: «Quando siamo arrivati ​​al 2016, eravamo semplicemente esausti di provarci. Penso che fossimo entrambi ancora bloccati nella nostra fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l'altra persona. Avevo fatto una promessa che non ci sarebbe mai stato motivo di divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa, ha aggiunto».«Ma non sono riuscita a mantenere quella promessa».