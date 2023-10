Will Smith, la moglie Jada Pinkett confessa: «Siamo separati da 7 anni. La notte dello schiaffo agli Oscar non vivevamo già più insieme»

Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith hanno sempre fatto molto scalpore. Sposati dal 1997 non hanno fatto mai mistero di essere una coppia aperta, raccontando le loro abitudini sessuali. Nel 2022 lui rovinò il giorno più importante della sua vita - la notte degli Oscar - quando, per difendere pubblicamente lei, schiaffeggiò sul palco il presentatore Chris Rock che le aveva rivolto una battuta infelice. Ebbene, ora si scopre che i due sono segretamente separati da 7 anni. A rivelarlo è proprio l'attrice che in un'intervista a People ha spiegato come stanno veramente le cose.