Will Smith, l'ex assistente: «Lo sorpresi a fare sesso con un attore di "Willy, il Principe di Bel Air"». Ma lui si difende: «Pura invenzione»

Will Smith è finito al centro del gossip per una presunta relazione omosessuale con un collega. L'attore 55enne si è dovuto difendere dalla accuse del suo ex assistente Bilal che, durante un'intervista recente, ha raccontato che il premio Oscar avrebbe avuto rapporti omosessuali con l'attore Duane Martin con il quale recitò nella famosa serie "Willy-Il principe di Bel Air". Ma andiamo con ordine.