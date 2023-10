Will Smith è gay? La rivelazione della moglie Jada Pinkett sulle voci della presunta omosessualità del marito

Jada Pinkett Smith è tornata a parlare di Will Smith nello speciale in prima serata di NBC News con Hoda Kotb. L'attrice 52enne di "Girls Trip" sta raccontando tutto nella promozione del suo libro di memorie "Worthy", che arriverà sugli scaffali il 17 ottobre. Pinkett Smith ha rivelato che lei e suo marito Will Smith, 55 anni, sono stati separati negli ultimi sette anni. “Prima di tutto sono davvero scioccata. Non ci chiamiamo marito e moglie da molto tempo", ha detto a Kotb, 59 anni. Pinkett Smith ha aggiunto che in quel momento era molto confusa, dicendo: "Sono davvero preoccupata per Will, perché non so cosa stia succedendo".

La coppia si è sposata nel 1997 e ha figli , Jaden, 25, Willow, 22, e Trey, 30. (Will darà il benvenuto al figlio Trey, 30, con l'ex moglie Sheree Zampino.) Nonostante abbia vissuto separatamente per quasi un decennio, Pinkett Smith afferma che lei e il rapper di “Switch” non divorzieranno presto.

La presunta omosessualità

Il matrimonio di Jada Pinkett e Will Smith è stato oggetto di molte voci, incluso se abbiano un matrimonio aperto, siano scambisti o uno di loro sia gay. Ma quando Kotb chiese apertamente a Jada se tutto ciò fosse vero, lei l'ha negato. "Direi che niente di tutto ciò è vero", ha risposto Pinkett Smith.

Perché non divorziano

Il motivo per cui la coppia di potere di Hollywood non divorzia legalmente è semplice: non vogliono. "Non vogliamo perché amiamo la nostra famiglia e ci amiamo l'un l'altro", ha affermato Pinkett Smith. “Sai, è più una partnership di vita. Tra 10 anni, Hoda? Chissà", ha riso, aggiungendo che i due sono attualmente concentrati sulla "guarigione profonda" piuttosto che farsi sapere se hanno altre relazioni.

Lo schiaffo agli Oscar

Il mondo intero che guardava la trasmissione televisiva degli Oscar 2022 ha visto Will Smith schiaffeggiare Chris Rock in faccia. Ma Jada Pinkett Smith afferma di non essere riuscita a vedere Will mettersi in contatto con Chris da dove era seduta. Fu solo durante la pausa pubblicitaria che l'addetto stampa di Will uscì allo scoperto e disse al duo che Chris non voleva sporgere denuncia contro la star di “King Richard” che Jada si rese conto che lo aveva effettivamente picchiato. Jada ha affermato che né lei né Will hanno parlato con Rock dopo lo schiaffo.