Wanda Nara disperata per Icardi: «Mi ha tradito, non posso tornare con lui». E chiama Maxi Lopez

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 20:58

Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi è senza dubbio la soap opera del momento. Il calciatore del Psg sta cercando in tutti i modi di ricucire la rottura dopo il presunto tradimento con la modella Eugenia la China Suárez e il giallo dei messaggi tra i due che la moglie avrebbe trovato su Whatsapp.

Icardi pentito, Wanda Nara disperata

Il viaggio a Milano e lo stop momentaneo ad allenamenti e partite sono il segnale di quanto Icardi voglia rimettere a posto le cose. In questo contesto Wanda Nara sta soffrendo molto e in un messaggio vocale inviato alla conduttrice della trasmissione argentina Los Angeles Mañana avrebbe ammesso la sua disperazione. «Piange disperatamente! È arrabbiata. Piange per tutte le cose che le vengono in mente», ha raccontato la giornalista Yanina Latorre.

La telefonata a Maxi Lopez

Ma non solo, la moglie del bomber argentino avrebbe anche chiamato il suo ex Maxi Lopez per sfogarsi. E lui, che vive a Parigi, ha risposto presente prendendo in cura i suoi figli nati proprio dalla relazione che hanno avuto in passato. L'ormai 37enne Maxi Lopez ha infatti pubblicato diverse foto su Instagram che lo ritraggono insieme ai bambini nelle vie della capitale francese. La giornalista Latorre ha aggiunto che Wanda, rientrata a casa sua a Parigi, attualmente si trova con un amico che lei presume sia Kenny Palacios, il suo parrucchiere. «Mi ha tradito, non posso tornare con lui...», avrebbe detto Wanda Nara nei vocali inviati alla giornalista.