Wanda Nara-Icardi, ecco i messaggi con la China Suarez. Mauro minaccia di lasciare il calcio?

Continuano a far parlare di sé Wanda Nara e Mauro Icardi. Ogni ora che passa la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo. Già nella giornata di ieri erano trapelati dall'Argentina i messaggi che l'attaccante e la China Suarez si sarebbero scambiati prima che la moglie-agente li scoprisse tramite un hacker di un investigatore privato: «Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce» sarebbe il contenuto - secondo il Clarin - di uno dei messaggi.

Wanda Nara e Icardi si sono lasciati? Lei risponde così sui social: «Meglio la mano senza anello»

Il post di Wanda nella notte

Nonostante le iniziali smentite dall'entourage, il divorzio sembra alle porte. Wanda Nara ha lasciato Milano (dove sembrava aver chiarito con Icardi che l'aveva raggiunta lasciando Parigi e non presentandosi agli allenamenti del Psg) ma lo ha fatto da sola e su un aereo privato, mostrando ai follower la mano senza anello al dito. E stanotte è arrivato un nuovo aggiornamento sulla vicenda. Wanda Nara ha risposto a un tweet della modella e conduttrice tv argentina Alejandra Maglietti, che l'ha accusata di aver creato uno show senza però nominare la presunta amante, lasciando così che «un'altra donna venisse ricoperta di insulti». «Ti servono nomi, o una mappa per sapere chi è la p... che manda foto agli uomini sposati? Te lo mando in privato se sei l'unica che non l'ha capito». Il riferimento, ovviamente, è ancora all’attrice China Suarez.

Mauro: se non mi perdoni lascio il calcio

Intanto dall'Argentina raccontano di un'indiscrezione - non confermata dai protagonisti né tantomeno dal Psg - che sarebbe clamorosa: nel programma "Los Angeles de la Manana" su Canal 13 hanno spiegato che il giocatore avrebbe minacciato di rescindere il contratto col Paris Saint-Germain nel caso Wanda Nara decidesse di rompere definitivamente con lui. Il tecnico Mauricio Pochettino ha comunque precisato che il giocatore sarà convocato regolarmente per la partita di stasera in Champions League contro il Manchester City.