Wanda Nara e Mauro Icardi, è pace fatta? Lui le dedica un post su Instagram

Domenica 17 Ottobre 2021, 23:17 - Ultimo aggiornamento: 23:20

Mauro Icardi e Wanda Nara, sembra essere tornata la pace. Ieri era esploso un caso quando la showgirl e procuratrice aveva, in una storia su Instagram, accusato l'attacante del Psg di «aver rovinato un'altra famiglia per una tr**a». A quel punto i media argentini avevano ufficializzato la separazione tra i due, indicando come causa della rottura la frequantazione di Icardi con Maria Eugenia Suarez, bellissima ventinovenne attrice, cantante e modella. Ma dopo i post sospetti, ecco comparire sui social del calciatore alcune foto che sembrano chiudere la vicenda. L’ex capitano dell’Inter è infatti immortalato assieme alla Nara e la foto è corredata con dedica e cuori. Insomma, pace fatta? Oppure è stato tutto un grande bluf?

Maria Eugenia Suarez, l'origne del “dissidio”

Su Instagram il suo nickname è "sangrejaponesa" (ha origini giapponesi: la nonna) e ha 5 mila followers. Su twitter ne conta invece quasi quattro milioni. È anche influencer e disegnatrice di vestiti: eclettica al punto da meritarsi, fino a poco tempo fa, anche i cuoricini di Wanda. Ecco, gli osservatori di social media hanno notato quel cuoricini non ci sono più e hanno collegato altri rumors.

La Suarez è nata il 9 marzo 1992 a Buenos Aires ed è alta 1,68. Dal 2012 al 2013, Suárez ha frequentato l'attore Nicolás Cabré. Hanno una figlia, Rufina, nata il 18 luglio 2013. Dal 2015 al 2021 ha avuto una relazione con l'attore Benjamín Vicuña, con cui ha due figli: la figlia Magnolia, nata il 7 febbraio 2018, e un figlio, Amancio, nato il 28 luglio 2020. Ed è postando due video con i propri figli che la China risponde a distanza a Wanda Nara che l'ha accusata di essere una sfascia-famiglie.