Wanda Nara e Mauro Icardi, tutto ciò che c'è da sapere sulla loro love story

Mauro Icardi torna in Italia? Nessuna notizia ufficiale al momento, solo un desiderio: quello di Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante del Paris Saint-Germain. Wanda infatti spererebbe in un ritorno e lancia un messaggio non troppo velato durante un'intervista rilasciata al magazine "Confidenze". "Ai miei figli piacerebbe tornare in Italia – ha detto – la considerano la vera casa".

I due sono sposati dal 2014 e sono una coppia solidissima. Entrambi sono genitori di Francesca, 6 anni, e Isabella, 4 anni, ma vivono a Parigi insieme a Valentino, Constantino e Benedicto López di 12, 10 e 9 anni, figli di Maxi Lopez, ex marito di Wanda. Ecco il video con i dettagli sulla love story più seguita del mondo del calcio.

