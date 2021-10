Icardi, il testo integrale della lettera scritta a Wanda Nara: «Stai già pensando al tuo prossimo calciatore...»

Giovedì 28 Ottobre 2021, 10:23

Fra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra essere tornato il sereno. Ma nonostante la telenovela dell'autunno stia volgendo al termine, i media argentini continuano a rivelare dettagli scottanti. Nel corso della trasmissione "Los angeles de la mañana", è stata divulgata la lettera che Icardi avrebbe scritto a Wanda per convincerla a non divorziare. «Ancora una volta ti ho dimostrato che dico la verità - dice il calciatore del Psg alla moglie - Non ti ho mai mentito o inventato nulla, ho solo fatto uno stupido errore. Stai facendo anche tu un grosso errore e non te ne rendi conto. Tutto quello che vuoi è il divorzio. Sono una brava persona e mi sono dato completamente a te. Tu lo sai e tutti lo sanno. Sono un grande padre e un grande patrigno, dò la vita per i miei figli, per renderli felici. Io sono tutto questo e nessuno ha bisogno di dirlo. È sufficiente che io lo sappia».

Wanda Nara: «Con Icardi avevamo firmato il divorzio». Poi il dietrofront: «Non ho niente, se non sono con lui»

Icardi, la lettera per riconquistare Wanda

Le parole usate da Icardi, stando a quanto trapelato, sono tutt'altro che dolci: «Come risultato di tutto questo ti dico che non posso continuare a sopportare i tuoi maltrattamenti, il tuo sminuirmi, il tuo prendermi per il c**o come fai sempre. Tutto questo e molto di più. Non sono una me**a e non me lo merito. Spero che, con tutte le cose materiali, sarai felice. Questo è già in tuo potere. Ora vuoi ca**eggiare, vuoi scrivere ad altri uomini… Spero che il prossimo calciatore sia l’1% di quello che ero io con te. Hai rovinato tutto per una chat di me**a che non significava nulla per me. Sei cieca e non riesci a vedere oltre il telefono. Badi solo alle stro**ate e mandi cose alla stampa». La conclusione, amara, è la seguente: «Spero che tu sia felice, te lo meriti, e se non al mio fianco, spero che tu trovi un posto per essere felice». Questa lettera, secondo i media argentini, avrebbe convinto Wanda Nara a tornare sui suoi passi e perdonare Mauro Icardi.