Icardi e Wanda verso la pace? Eugenia Suarez attacca: «Credevo fossero separati, è stato lui a sbagliare»

Nuovo capitolo della telenovela Wanda-Icardi. Stavolta tocca a Eugenia "China" Suarez, la presunta amante dell'attaccante del Psg, che dopo giorni di accuse nei suoi confronti rompe il silenzio con una serie di storie Instagram. La modella lamenta «falsità dei media» e si ritiene il «capro espiatorio» della pace familiare. «Il costo per sostenere l'immagine di una famiglia felice è pagato da me, non dall'uomo che è scivolato - scrive sui social -. Quel che è successo che non ho iniziato, non ho incoraggiato e non ho provocato».

Icardi-Wanda, la versione di Eugenia "China" Suarez

«Ho sempre creduto che fossero separati», dice Eugenia Suarez, confermando indirettamente di aver avuto una relazione con il calciatore. Le parole della modella argentina risuonano come un attacco frontale a Mauro Icardi e Wanda Nara: «Mi sono rapportata con uomini alle cui parole ho sempre creduto quando dicevano di essere separati o che si stavano separando e che non c'erano conflitti. Sento questa situazione come se fosse un deja-vu infernale, quindi devo pagare con la mia reputazione questioni relative alla sfera personale di qualsiasi donna... E sembra anche che sia più facile per una donna incolparmi, per scaricare le colpe».

Quello di Eugenia Suarez vuole essere un messaggio a tutte le donne che si sono trovate in situazioni simili: «Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre, che io sia la cattiva, quella che inganna e non la vittima. Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate. Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi».

Il perdono di Wanda Nara

La storia di tradimento e pentimento fra Wanda Nara e Mauro Icardi è diventata tormentone social, ma adesso la vicenda sembra avviata verso un lieto fine, salvo sorprese. Dopo le accuse dell'argentina questa notte è arrivato una specie di perdono attraverso l'account di Instagram, dove Wanda - moglie e agente del centravanti ex Inter e ora al Psg - ha postato un collage delle immagini felici degli ultimi tre mesi, raggruppandole in una story. «Della famiglia mi prendo carico io, della putt... la vita stessa», ha scritto.