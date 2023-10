Viola Valentino a “I Lunatici” di Radio2, l'appello a Madame: «Cantiamo insieme». Poi su Califano: «Mi ha corteggiata ma io amavo Riccardo Fogli»

Viola Valentino senza freni su Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 3. La cantautrice si è lasciata andare a un racconto sulla sua vita professionale e privata: «Cominciò tutto da un casuale incontro con Gino Paoli, facevo la modella fotografica, mi squadrò da capo a piedi e mi chiese se sapevo cantare. Comprami? Non pensavo a nessuno, voglio bene a questo brano, se non lo canto mi picchiano. La criticavano? Parlate di me nel bene o nel male, purché ne parlate. Fans troppo invadenti? Mi capita continuamente»

Poi racconta cosa ne pensa della musica italiana attuale: «Come sempre ci sono delle canzoni che vengono osannate e pezzi bellissimi che non vengono neanche notati. Un artista con cui mi piacerebbe duettare? Lancio un appello a Madame, cantiamo insieme!»

La storia con Riccardo Fogli

E ulla storia con Riccardo Fogli? «Ci siamo incontrati a Milano, dove Riccardo suonava la domenica pomeriggio.

Il cinema (e la corte di Califano)

Poi la carriera nel cinema: «Fu bellissimo recitare con Thomas Milian. Era un gentiluomo, innamorato della sua famiglia e della sua storia, è stata un'esperienza meravigliosa, mi ha insegnato tanto, era spontaneo, vero, gentilissimo, nel film diventava trucido, ma nella vita era meraviglioso. Un solitario, grandissimo lettore, fu bellissimo lavorare con lui. Bombolo? Come tutti i comici era triste. Tutti i comici che ho conosciuto nella mia vita erano malinconici. Irresistibile quando iniziavano le riprese, triste a telecamere spente. Il film con Califano? Lui era un uomo molto complicato, molto umile. Mi ha corteggiato, mi portava i fiori, cioccolatini, ma non c'è stato mai nulla, in quel periodo c'era Riccardo Fogli, ero innamoratissima di lui».