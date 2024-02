Trudi scarica la Ferragni: «Estranei alla beneficenza». E minaccia di fare causa per il danni reputazionali

La documentazione, «relativamente agli accordi per la produzione della bambola Chiara Ferragni, che la precedente gestione ha realizzato nel 2018 per conto della società Tbs Crew srl», «ha dimostrato la totale estraneità di Trudi spa a qualsiasi attività di beneficenza o altra iniziativa sviluppata autonomamente da Tbs Crew srl - Chiara Ferragni, come confermato dai verbali rilasciati dalla Guardia di finanza all'attuale proprietà di Trudi spa». Lo precisa in una nota l'ad di Trudi spa, Dario Bertè.

L'amministratore delegato dell'azienda con sede a Tarcento (Udine) chiarisce che «non è stata fatta alcuna perquisizione», ma sono stati consegnati atti e documenti.