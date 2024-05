Eurovision 2024 la finale, le pagelle dei look: grande attesa per gli outfit, in particolare per quello di Angelina Mango

Il look della vincitrice o del vincitore dell' Eurovision riuscirà a brillare come il trofeo? Noi ci auguriamo di si. C'è da dire che ormai abbiamo conosciuto i protagonisti e più o meno sappiamo cosa aspettarci..ma mai dire mai. Siamo sicuramente curiosi di vedere ie capire se anche questa volta dimenticheranno i pantaloni. Grande attesa anche per il look della nostra strepitosa Angelina Mango , ma non ci nascondiamo, siamo tutti curiosi di sapere se assisteremo ad un altro rito satanico diInsomma i look dei cantanti in gara ci hanno stupito, incantato, lasciato a bocca aperta ma anche fatto sgranare gli occhi dallo stupore. Pronti quindi a scoprire i look della finale? Noi come sempre non vediamo l'ora.