Totti e Noemi allo stadio per seguire Cristian, ma in tribuna c'è anche Ilary: la reazione della coppia scoprendolo su Instagram

C'è anche Francesco Totti seduto in tribuna. C'è lui accompagnato dalla compagna Noemi Bocchi e una coppia di amici tra gli spettatori presenti allo Stadio Tre Fontane per seguire da vicino la sfida tra Roma e Frosinone Primavera. Per seguire da vicino suo figlio Cristian partito solo dalla panchina. Un posto riservato, lontano dai tifosi, come hanno mostrato le telecamere di Sportitalia.

Ma non c'è solo papà Francesco. A seguire il loro "bimbo" c'è anche mamma Ilary. La Blasi è "nascosta" tra il pubblico in tribuna.

L'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi è con un'amica. Entrambe indossano un capellino che le nasconde dagli occhi indiscreti. Peccato che Ilary però faccia una story sul proprio profilo Instagram. Una foto che non passa inosservata.

𝗧𝗼𝘁𝘁𝗶, 𝗡𝗼𝗲𝗺𝗶 𝗲...𝗜𝗹𝗮𝗿𝘆‼️😅

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗮𝗽 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮⁉️



Durante la partita tra Roma e Frosinone Primavera le telecamere di Sportitalia pescano Totti, Noemi e amici mentre guardano la storia Instagram di… Ilary 😳#sportitalia #totti pic.twitter.com/ZRSTsHZWRr — Sportitalia (@tvdellosport) September 18, 2023

Durante la partita, infatti, le telecamere di Sportitalia pescano gli amici dell'ex capitano della Roma che mostrano a lui e a Noemi la storia di Ilary: la più sorpresa, e forse infastidita, sembra essere la nuova compagna del Capitano, mentre Francesco non sembra troppo colpito. Chissà se all'uscita si sono incontrati...