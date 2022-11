Totti con Noemi a Trigoria per assistere alla partita del figlio Cristian

Qatar e ritorno. Dopo il suo blitz al mondiale come mbasciatore della serie A, Francesco Totti è tornato oggi a Trigoria. Non dalla porta principale, come si augurerebbero tanti tifosi, ma nelle vesti di semplice papà. Accompagnato dalla nuova compagna, Noemi Bocchi, l'ex Capitano giallorosso ha assistito alla partita del figlio Cristian che milita nella Roma Under 18. La partita è terminata 3-2 con la tripletta di Bolzan, con Totti Jr. che è subentrato al 42° del secondo tempo.