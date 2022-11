Ilary Blasi, chi è il nuovo fidanzato Bastian? Il mistero del selfie: “vendetta” per Totti

Se è vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo, Ilary Blasi sembra proprio aver fatto recapitare a Totti il suo dessert, e sarebbe un ghiacciolo. Baci e abbracci appasionati a un imprenditore tedesco di nome Bastian. La presentatrice è stata beccata da Chi con un ragazzo biondo «dal fisico possente» a Zurigo. Per ora in circolazione sui social c'è solo la copertina del settimanale di Alfonso Signorini, e bisognerà attendere domani (quando il giornale uscirà in edicola) per scoprire qualcosa di piu' della misteriosa nuova fiamma. Di lui per ora si sa solamente che è un imprenditore nel campo del fitness di Francoforte alto 1 metro e 93.

Ilary Blasi, le foto con il nuovo fidanzato, chi è Bastian: l'uomo che le ha fatto dimenticare Totti

Ilary Blasi, chi è il nuovo fidanzato Sebastian

I due hanno trascorso piacevoli giorni da venerdì a domenica in un hotel extra lusso di Zurigo, il Dolder Gran che costa circa 1600 euro a notte, tra suite e spa. Bastian che su Instagram ha un profilo chiuso con pochi follower: sono 1075 le persone che lo seguono e solamente 892 quelle che segue lui, un'inezia confronto al profilo dell'ex moglie di Francesco Totti che ha all'attivo 247 milioni di follower.

Era da tempo che i paparazzi seguivano la conduttrice dell'Isola dei Famosi e ora l'hanno beccata. In una prima foto, quella di copertina si vedono i due che si abbracciano e si lasciano andare a un bacio appassionato. Lui indossa un piumino nero e sneakers di Christian Dior e al polso ha un Patek Philippe e non un Rolex, lei indossa un cappotto teddy, leggins, stivali Chanel e borsa Hermes. Sembra proprio che Ilary abbia ricominciato a sfoggiare il bottino recuperato dalla spa della residenza del Torrino. I due sono stati paparazzati nel momento in cui si stavano salutando all'aeroporto dopo la fuga romantica.

Il mistero del selfie

Ma è la seconda foto, quella piu' piccola, che attira piu' l'attenzione del gossip: è un selfie. Quindi nessuna paparazzata ma è Ilary stessa che immortala il momento. Quindi ora la domanda è come è possibile che lo scatto sia arrivato sulla scrivania di Signorini? L'unica che dovrebbe avere quella foto, teoricamente, è infatti Ilary Blasi che magari l'ha inviata anche al suo nuovo presunto fidanzato. Quindi le risposte sono due o il selfie è stato inviato da qualcuno che lo ha ricevuto dalla showgirl oppure da lei stessa. Ma invia che invia lo scatto a arrivato a Chi e domani sarà in tutte le edicole. La tesi piu' plausibile a questo punto sembrerebbe quindi che sia stata la Blasi stessa a voler far uscire la notizia. Ormai visto che Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto, la showgirl non ha proprio piu' nulla da nascondere. Così mentre il Pupone si mostra tra Dubai e le partite di calcio di Cristian con la sua nuova compagna Noemi, con la quale ormai sono pronti anche ad andare a convivere, ecco Ilary che si mostra con un bellissimo «vichingo» (tanto per dirla alla Signorini) tedesco.

La separazione: a che punto siamo?

Ma l'imprenditore che ora è al fianco della conduttrice è l’uomo a cui alludeva lo stesso Totti in questi mesi? Per ora non è dato saperlo. Ma sicuramente queste foto aprono un nuovo capitolo nella separazione, che potrebbe risolversi in via extragiudiziale come tutti sperano (figli in primis). Il tavolo delle trattative dopo l’udienza dell’11 novembre resta aperto e pieno di fascicoli. I legali Simeone e Antonio Conte (incaricato da Totti dopo l’addio a Annamaria Bernardini de Pace), continuano a lavorare a un possibile accordo che assicuri la chiusura della questione sul piano dei beni economici e che archivi la guerra dei Rolex e del guardaroba.