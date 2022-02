Martedì 22 Febbraio 2022, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 10:28

Marzo 2002, marzo 2022: venti anni insieme. Una vita, che sembrava infinita. Da un po', Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più loro, non si fanno quasi mai vedere insieme, condividono pochissimo le storie social, attività molto frequente fino a qualche tempo fa (l'ultima risale al Natale scorso), con gag tipo Sandra e Raimondo, che hanno fatto impazzire i fans, specie durante il lockdown di quasi due anni fa. La voce che i due fossero ai ferri corti gira da qualche settimana ed è attuale quella che si starebbero per separare, pur condividendo ancora la stessa casa.

Totti e Ilary, aria di separazione

Nulla di ufficiale, ovvio, anche perché ci sta che la coppia stia provando a ricucire un rapporto che sembrerebbe, dopo tanti anni, oramai svuotato. Totti e Ilary sono fidanzati dal 2002, quando lei lavorava in Mediaset come Letterina per la trasmissione Passaparola e tutti ricorderanno quel 10 marzo, quando la Roma strapazzava la Lazio e Francesco, dopo aver segnato il quinto gol, si inginocchiò davanti alla Monte Mario esibendo la maglia 6 unica, dedicata proprio a quella che tre anni dopo sarebbe diventata sua moglie. Totti e la Blasi hanno tre figli, Cristian di sedici anni, Chanel di quattordici e Isabel di quasi sei.

Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco i motivi (presunti) della crisi: lei lo ha tradito con un collega e lui si è innamorato di un'altra



CONDIZIONANTE

La vita di Totti, come è stato raccontato nella serie tv e nel docufilm a lui dedicati, è stata condizionata spesso dalla personalità della moglie. Celebre l'intervista shock con la quale Ilary diede del piccolo uomo a Spalletti. Intervista, caduta per i quarant'anni dell'ex Capitano e che di sicuro non lo ha aiutato nel rapporto con il suo tecnico dell'epoca. Da quel momento il suo feeling con la Roma è andato via via esaurendosi, fino all'addio definitivo a giugno del 2019, quando con una conferenza stampa fiume al Coni, Francesco spiegò che con il club erano stati troncati i rapporti. Decisione obbligata ma che, in cuor suo, ha lasciato aperta una ferita, che ancora oggi non è stata rimarginata. «Trovo sexy la libertà di scegliere, anche di potermene andare da un giorno all'altro.

Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla rottura? L'ultima lite a Castel Gandolfo tra l'ex capitano e la showgirl

Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo», così Ilary qualche tempo fa. Un'intervista che, alla luce delle nuove indiscrezioni, assume tutt'altro significato. Così come la lite avvenuta a Castel Gandolfo lo scorso 5 febbraio: una discussione all'apparenza insignificante, ma che probabilmente celava rancori e insoddisfazioni. Per adesso, la coppia è rimasta in silenzio e sui social non si mostra più. Qualcuno dice che sia già tutto in mano agli avvocati. Chissà se Totti - qualora la separazione venisse confermata - non possa ritrovare entro l'anno l'altro amore più grande della sua vita: la Roma.