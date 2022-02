Totti e Ilary in gita a Castel Gandolfo: giornata sul lungolago e pranzo al borgo antico

Castel Gandolfo - "Gita ai Castelli" ieri per Francesco Totti e la moglie Ilary, che con i loro 3 figlie e una coppia di amici hanno passato la domenica al lago e al centro storico della cittadina papale. Prima tappa le giostre di "Lagolandia" sul lungolago dove Ilary Blasi, sempre in grande forma, si è scatenata con i figli sui vari giochi tra macchinette a scontro, ruota panoramica e altre attrattive. Poi pranzo al Borgo Antico presso la trattoria storica "Arte e Vino", con pranzo tipico a base di piatti romani, e vini dei Castelli Romai, infine passeggiata nel centro storico con foto ricordo per la bellissima Ilary poi postate sul suo profilo Instagram. La coppia come nel loro stile affabile e disponibile non si è sottratta a foto ricordo, selfie e autografi con i loro fan, anche se il capitano era un po offuscato, con mascherina, cappellino e cappuccio del giubbino.

Foto Luciano Sciurba