Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela la data d'inizio della sedicesima edizione

Tutto pronto per l'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, ancora una volta condotta da Ilary Blasy che nelle scorse ore ha svelato il giorno di inizio del seguitissimo programma di Canae 5. Tanti i vip in attesa di sbarcare in Honduras e proseguire l'intrattenimento reality della prima serata della rete dopo la fine del GF Vip.

APPROFONDIMENTI I RUMORS Video GF VIP Gf Vip, Soleil smaschera Delia? TELEVISIONE GfVip, Barù e il gesto verso Jessica LO SHOW Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si baciano ROMA Totti e Ilary in gita a Castel Gandolfo

Isola dei famosi 2022, ecco chi potrebbe essere l'inviato della nuova edizione

Isola di Famosi, Ilary Blasi annuncia il suo inizio: sarà giovedì 31 marzo

Ospite a "Michelle Impossible", dove si èporestata a un divertente siparietto con Michelle Hunziker culminato in un passionale bacio, Ilary Blasi annuncia la data d'inizio dell'Isola dei Famosi. Il reality ambientato in Honduras debutterà su Canale 5 il 31 marzo 2022 a una settimana dall'attesa finale del GF Vip. Al fianco della conduttrice romana, dopo il debutto di Massimiliano Rosolino dello scorso anno, sembrerebbe tornare l'inimitabile Alvin. Cresce l'attesa per conoscere i concorrenti di questa nuova edizione 2022.