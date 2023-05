Temptation Island, Speranza operata d'urgenza per una setticemia dopo il parto. Il dolore del compagno: «Bisogna pregare»

Brutta infezione per Speranza Capasso che ora si trova di nuovo in ospedale. Quache settimana fa l'ex volto di Temptation Island aveva messo al mondo la sua prima bambina, Antonia, avuta con il suo compagno Alberto Maritano. Dopo il parto, ci sono state delle complicazioni e, col passare di pochi giorni, la neo – mamma ha cominciato a sentirsi poco bene, con tanto di febbre alta che l’ha costretta a recarsi in ospedale. Nelle stories di Instagram, Alberto ha raccontato che Speranza ha iniziato a stare male alcuni giorni fa.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis perché hanno litigato? (Forse) c'è di mezzo l'ex marito di una delle due: l'ultima indiscrezione

Ex di Temptation operata per setticemia, come sta Speranza

Ha provato a curarsi con gli antibiotici, ma nonostante ciò la febbre non scendeva. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip, Amedeo Venza, si tratterebbe di una setticemia. Oggi 2 maggio, Alberto è tornato stanotte (1° maggio) sui social per dare nuove informazioni sulla situazione di salute della sua compagna. «Buonasera a tutti voi, vi scrivo perché non riesco a rispondere singolarmente ad ognuno di voi. Speranza Capasso domani mattina dovrà affrontare un primo e speriamo ultimo intervento per poi sperare in Dio che questa maledetta infezione passi! Ci state dimostrando grandissimo affetto, parlo di voi che ci conoscete attraverso un social eppure siete super preoccupati per tutto ciò. Vi terrò aggiornati su tutto, notte».

Isola dei Famosi 2023, stasera in tv la terza puntata: anticipazioni, nomination e sondaggi. Arriva Asia Argento

Gli aggiornamenti

A quanto riportato da Deianira Marzano, esperta di gossip, Speranza ha fatto l'intervento e sta meglio. «L'intervento è andato bene, le hanno estratto la placenta con 8 cm di pus che aveva». Speranza è tornata nella sua stanza d'ospedale e pare stia meglio.

Temptation Island torna dopo due anni: via ai casting 2023. E potrebbe esserci ancora Filippo Bisciglia a condurlo

Chi sono Speranza e Alberto

La coppia aveva partecipato all’edizione di Temptation Island del 2020. Speranza e Alberto erano usciti separati dal falò di confronto perché lui si era avvicinato alla tentatrice Nunzia. Dopo vari allontanamenti e riavvicinamenti hanno deciso di tornare insieme e sono poi diventati genitori della piccola Antonia, nata il 29 marzo di quest’anno, nella stessa data di nascita della sua mamma Speranza.