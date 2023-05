Isola dei Famosi 2023, stasera in tv la terza puntata: anticipazioni, nomination e sondaggi. Arriva Asia Argento

Torna stasera in tv, l'Isola dei famosi. Cambio di messa in onda settimanale per il reality di Ilary Blasi che dal lunedì slitta a oggi, martedì 2 maggio. Ieri lo stop forzato è stato scelto dai vertici di Mediaset per permettere ai telespettatori di seguire il Concerto Primo Maggio trasmesso da Rai3 in diretta. Un faccio a faccia, quello tra Rai e Mediaset, che non avrebbe avuto senso. Il programma di Ilary Blasi, tutto all’insegna dell’avventura, ha preso il via da poco, ma sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E stasera ci saranno tante sorprese. Tra naufraghi senza cibo, prime tensioni, natura che sovrasta ogni cosa e lotta per la sopravvivenza, solo uno dei concorrenti vincerà. L'appuntamento per i telespettatori è alle 21.40 su Canale 5.

Isola dei Famosi 2023, i nominati

Dopo l'eliminazione (temporanea) di Marco Predolin, che ora si trova isolato sull'Isola di Santa Elena (dove sta vivendo da solo), tre concorrenti si ritrovano a rischio eliminazione: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà dire addio all'Honduras.

I sondaggi

Secondo i sondaggi apparsi sul sito Isola dei Famosi Forum Free indicano una tendenza a voler salvare Fiore, con il 43% delle preferenze, seguita da Nathaly. Alessandro e Simone sono quelli che piacciono meno.

L'arrivo di Asia Argento

Dopo l’eliminazione, però, i naufraghi dell'Isola dei famosi 2023 dovranno fare i conti con un nuovo arrivo in Honduras. Ebbene sì Asia Argento, sorella di Fiore, arriverà come ospite: come reagiranno i concorrenti? Asia avrà qualcosa da dire a tutti loro? Chissà…Non ci resta che seguire la puntata di stasera per capire cosa succederà. In studio e in Honduras.