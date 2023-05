Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis perché hanno litigato? (Forse) c'è di mezzo l'ex marito di una delle due: l'ultima indiscrezione

Amiche (un tempo)-nemiche (forse, per sempre). È la storia di Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, le due amatissime veline di Striscia la Notizia. La bionda e la mora per eccellezza entrate nel cuore degli italiani per i loro stacchetti ma anche per il loro legame (che sembrava) indissolubile fuori dal bancone del tg satirico. Un'amicizia che le ha portate insieme a trasferirsi negli Stati Uniti per seguire il cuore. La mora legata a Brian Perri (con la quale si è da poco separata) e la bionda sposata (un tempo) con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. Negli States avevano poi deciso di aprire una palestra a Los Angeles sugellando così il legame d'amicizia anche in socie d'affari.

Maddalena Corvaglia e la lite con Elisabetta Canalis: «Una cosa troppo grave per me. Il perdono? Non è contemplato»

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: il motivo della lite

Poi a un tratto la rottura. Maddalena ed Elisabetta non si parlano più, non si seguono più sui social e non si allenano più insieme. Nessuno ha mai saputo cosa fosse successo tra le due, ma qualche tempo fa la "bionda" dalle pagine del Corriere aveva sibillinamente svelato qualcosa in più. «È stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, qualcosa si spezza». La colpa per Maddalena è quindi della Canalis, però la Corvaglia precisa: «Però le voglio ancora bene [...] so che ha dei problemi personali e mi dispiace, parlarne male ora sarebbe becero, non si fa».

L'indiscrezione

In passato qualcuno ha parlato di problemi in ambito lavorativo, che sarebbero stati proprio la causa della lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena, ma ora sembrerebbe che le cose potrebbero essere andate diversamente. Mow Magazine ha svelato che al centro di tutto potrebbe esserci un flirt, che Elisabetta avrebbe avuto con l'ex di Maddalena.

«Un argomento su cui preferisce non fare chiarezza, dicendo e non dicendo, ma su cui si sofferma anche una fonte esperta di gossip, con cui entriamo in contatto, e che spiffera (per mezzo di alcuni messaggi) il motivo shock della rottura. A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi). Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche. Altro che perdono!». Nessuna delle due conferma, ne smentisce, ma quel che è certo è che qualcosa di grave è davvero successo.