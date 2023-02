Temptation Island torna dopo due anni: via ai casting 2023. E potrebbe esserci ancora Filippo Bisciglia a condurlo

Siete giovani, di bella presenza, senza figli, alla ricerca di equilibri d’amore perduti? Allora mettetevi alla prova. Sono iniziati ufficialmente i casting per Temptation Island 2023 e, come sempre, l’invito a partecipare è per le coppie in crisi senza figli in comune. A mettere nero su bianco che quest’anno Temptation Island si farà è la striscia pubblicitaria che in questi giorni sta passando su Canale 5 durante la messa in onda dei programmi di Maria De Filippi. Ancora non si conoscono i dettagli, ma ormai pare certo che dopo due anni di attesa (l'ultima puntata risale al 27 luglio 2021) il reality particolarmente atteso dal grande pubblico dovrebbe andare in onda d’estate. E a condurlo potrebbe sempre essere il romano Filippo Bisciglia, 45 anni, volto di punta dello storico del programma.

Filippo Bisciglia e il Morbo di Parthes: cosa è la malattia infantile rara che colpisce l'anca? Età, fidanzata e carriera: tutto sul conduttore

La nuova edizione di Temptation Island

Quella di tornare sull’isola delle tentazioni è stata una scelta quasi obbligata per la rete, vista la richiesta arrivata a gran voce da parte del pubblico di Canale 5. I fan del programma erano rimasti delusi lo scorso anno dall’esperimento di Ultima Fermata, che si è rivelato un flop agli ascolti. Quindi inevitabile tornare al format sulle tentazioni, che nel corso delle dieci edizioni italiane in onda dal 2005 non ha mai sbagliato un colpo. Durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023, l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi peraltro non aveva chiuso a questa possibilità: «Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti», aveva detto. Ed ecco quindi gli annunci apparsi in sovrimpressione in questi giorni su Canale 5: “Se siete una coppia stabile con un’età fra i 20 e 35 anni, non siete sposati, non avete figli e vi fidate l’uno dell’altra, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island chiamando lo 063721721 oppure compilando il form sul sito www.wittytv.it”.

La formula

La formula sarà probabilmente la stessa che ha reso Temptation Island un simbolo della trash tv: due villaggi nello stesso relais, coppie separate e intorno vari tentatori e tentatrici. A tenere le redini di amori vecchi e nuovi il conduttore (Filippo Bisciglia, appunto) che nel corso degli anni ha unito la propria immagine a quella del reality di Maria De Filippi rendendo leggendaria la frase “Ho un video per te”. Come i fan ben sanno, il programma è basato sul format statunitense dal medesimo titolo che racconta la storia, i sentimenti e il destino di sei coppie non sposate chiuse per cinque settimane in un villaggio. Le coppie, sistemate in gruppi separati (uomini da una parte, donne dall’altra), vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single. Ogni settimana i membri delle coppie vengono chiamati nel falò per vedere dei filmati sul rispettivo partner e farsi un’idea sulle decisioni da prendere. Al termine dei 35 giorni essi decideranno se continuare o interrompere la loro storia d’amore.