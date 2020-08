Stefano Accorsi, l'appello ai fan sui social: «Mettiamoci la mascherina che è meglio»

Stefano Accorsi si schiera nella battaglia tra i sostenitori e i detrattori delle mascherine. L'attore de L'Ultimo Bacio e Saturno Contro, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con il volto coperto dal dispositivo di protezione individuale con il duomo di Milano alle spalle e una didascalia semplice ma efficace: mettiamocela la mascherina, che meglio».

Nel post, Accorsi ha anche citato una frase pronunciata recentemente dal presidente Sergio Mattarella: «Libertà non è far ammalare gli altri» a cui l'attore ha poi aggiunto. «Questa frase del nostro Presidente Sergio Mattarella mi sembra la sintesi più esatta che si potesse fare». Fioccano i like e i commenti positivi per l'attore che lo spronano a non curarsi degli "haters": «Grande ammirazione e rispetto per la tua energia nel rispondere a queste creature miserabili che neppure la peste bubbonica gli avrebbe schiarito le idee - dice un utente -. Non ti curar di loro. Non hanno alcuna speranza»



