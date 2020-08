Di Maio criticato sui social per la foto con gli amici: «E il distanziamento?»

«Una bella serata in compagnia di Andrea Scanzi e tanti altri amici a San Gavino in Sardegna. Ho avuto il piacere di assistere al suo spettacolo come sempre geniale e diretto, ve lo consiglio. Buona serata a tutti». Mica tanto buona. Dopo la pubblicazione della foto, il post su Facebook di Luigi Di Maio si è infatti trasformato in un boomerang per il ministro degli Esteri.

La "compagnia" è troppo vicina, senza distanziamento e senza mascherina. Troppo per i follower del ministro: «Ma questa foto è sfacciata!!..... l'abbronzatura è vera l'assembramento È vero..... le mascherine niente Solo a noi...»; «È sempre più evidente che il distanziamento sociale vale solo per noi COMUNI MORTALI...»; «distanziamento sociale e uso della mascherina... per gli altri naturalmente...»; «Una foto che non andava pubblicata anche per rispetto a noialtri che stiamo attenti al distanziamento e all'uso di mascherine».

Il tenore dei commenti è più o meno questo. Tanti, "tanto" da immaginare un replica di Di Maio da sempre molto attento alla comunicazione digitale.

