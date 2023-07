Sophie Codegoni fuori da Avanti un Altro? «Lite con Bruganelli, arrivate quasi alle mani»: l'ultima bomba di Fabrizio Corona (smentita da Sonia)

Bomba su Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni. A sganciarla è stato Fabrizio Corona. Secondo quanto riportato dall'ex re dei paparazzi sul suo canale Telegram la Bonas (forse ex) non farà più parte del cast di Avanti un Altro. Il motivo? Le due donne avrebbero avuto un acceso litigio durante l'ultima puntata delle registrazioni del programma.

Sophie Codegoni via da Avanti un Altro?

«Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni.

L'indiscrezione di Fabrizio Corona

Parole, come sempre, poco eleganti quelle di Corona verso Sophie e la mamma valeria Pasciuti, che aggiunge altri dettagli: «Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting».

Le indiscrezioni sono ovviamente da prendere come tali visto che nessuna delle due ha confermato nulla, anzi entrambe sembra si stiano godendo serenamente in famiglia le loro vacanze estive. Sophie è con Alessandro Basciano e la figlia in Puglia, mentre la Bruganelli a Formentera con gli amici di sempre i figli e con loro c'è anche l'ex marito Paolo Bonolis (ma lo avevano detto che nonostante la separazione loro avrebbero continuato a fare le vacanze assieme).

La lite "violenta" con Sonia Bruganelli

In un altro messaggio Fabrizio Corona allega anche il messaggio audio che la sua talpa, che pare essere una persona famosa e che vuole mantenere segreta l'identità, gli avrebbe inviato per informarlo di quanto accaduto: «Praticamente c’è stato questo litigio che vi ho detto e poi se le sono dette di tutti i colori, stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla come dire no? Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste. Però Fabri, mi raccomando, non mettere il mio nome, non mi va di finire nei casini, capisci?»

Ovviamente sono notizie da prendere con le pinze perchè non confermate. Eppure solo qualche giorno fa le due donne erano insieme a ridere e scherzare, e per diritto di cronaca c'è da aggiungere che entrambe (per ora) continuano a seguirsi sui social. Quindi, sarà vero quanto riportato da Corona? Per sapere la verità bisognerà attendere l'ufficializzazione del cast della prossima stagione del programma di Canale 5. Intanto Gabriele Parpiglia spiega che queste sono tutte assurdità. «Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no. Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno ben»”, questa la risposta del giornalista repostata da Amedeo Venza l'esperto di gossip.

L'intervento di Sonia

ora interviene anche la diretta interessata Sonia Bruganelli che decide di mettere a tacere queste velenose voci che la riguardando, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Qui condivide direttamente la risposta data ieri da Gabriele Parpiglia.