Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori, è nata Céline Blue: la prima foto dall'ospedale

«Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato», con queste dolci parole su instagram Sophie Codegoni e Alessandro Basciano danno il benvenuto alla loro prima figlia. Con una foto in bianco e nero, i due neo genitori annunciano la nascita di Céline Blue e i fan impazziscono di gioia. Uno scatto tenero in cui l'ex del Gf Vip tiene la piccola in braccio mentre il papà la guarda innamorato. La bimba è nata oggi: venerd' 12 maggio 2023.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, belli e in dolce attesa a Vigna Stelluti

Sophie Codegoni mamma, l'annuncio del papà

E il fandom dei Basciagoni invadono il post di auguri. Era stato ieri il papà a informare i fan del vicinissimo arrivo della piccola. «Céline non sai che t’aspetta! Ma tu non farci aspettare troppo», con una storia Instagram qualche ora prima della nascita Ale aveva avvisato i follower di quanto stava per accadere.

L’ex gieffino ha condiviso anche un video in cui balla nella stanza d’ospedale insieme alla Codegoni. «Ci siamo, ci siamo, ci siamooo! Tra una contrazione e l’altra questa è la situazione».

I Basciagoni non vedono l'ora di conoscere la piccola Celine Blue e ballano e cantano.