Simone Coccia Colaiuta, l'ex di Pezzopane: «Tutti a dire “povera Stefania”, ma anche io sto soffrendo»

La «storia eccezionalmente bella» tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si è conclusa dopo 9 anni. La deputata e senatrice del Pd e presidente della Provincia dell’Aquila negli anni drammatici del terremoto del 2009, ha raccontato commossa a Domenica in la fine della sua storia d'amore con l'ex partner. La politica non ha nascosto di essere stata vittima di «sguardi torbidi» provenienti da chi non ha mai smesso di giudicarli, anzitutto per la differenza di età (lui ha 23 anni meno di lei).

Da casa all’Aquila, Simone la stava guardando e si è «emozionato». Tuttavia, in un post su Facebook, il giorno dopo si è sfogato: «Tutti che si preoccupano della sofferenza e della dolcezza di Stefania, come se io avessi un cuore di pietra e i sentimenti congelati. Ma nessuno si è preoccupato di come sta Simone, per molti questo è irrilevante».





Simone Coccia Colaiuta, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato il momento che sta passando. L'ex concorrente del Gf Vip sottolinea di essere dispiaciuto per la fine della storia ma che nonostante tutto continua a mantenere con Pezzopane un rapporto civile, tanto che i due si sentono spesso al telefono. A chiudere la storia sarebbe stato proprio Coccia Colaiuta: «Stefania, le ho detto, ma ti piacerebbe stare con un fidanzato che non vedi mai? Gli impegni di lavoro hanno tolto troppo tempo alla relazione». Ritmi di vita non più coinciliabili: lui lavora dalle 8 alle 18 mentre lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte. Nonostante Pezzopane non sia più parlamentare, gli impegni sono quelli di una volta. «Lavora come consigliere comunale all’Aquila, spesso va a Roma in quanto fa parte del direttivo nazionale del Pd, in più partecipa a tutti gli eventi di carattere politico e sociale»sottolinea l'ex Coccia Colaiuta.

Il matrimonio annunciato non è mai arrivato perché ha trovato una certa stabilità. Coccia Colaiuta ha svelato di essersi sentito imbarazzato di fronte alla mentalità retrograda di molte persone. La differenza di età non è mai stata un problema: «Per fortuna abbiamo entrambi caratteri forti e siamo andati avanti contro tutto e tutti vincendo battaglie in Tribunale, minacce, diffamazioni, ingiurie e una tentata estorsione». Simone Coccia Colaiuta ha scritto un post sul suo profilo Facebook in cui spiega che nessuno si preoccupa per lui: «Tutti a dire povera Stefania, come se avesse subito un’ingiustizia o fosse stata fidanzata solo lei. Se dalla signora Venier ha mostrato lacrime di dolore vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatta. Nessuno pensa che anche un uomo soffra. Altro che povera Stefania: è stata fortunata! So quanto vale e spesso sono stato geloso di lei».



L'ex vip del Gf tornerà a fare lo spogliallerista, mentre ora lavora per diverse aziende e fa «serate molto redditizzie» secondo quanto dichiarato da lui. E nel tempo libero gestisce il museo «La casa del soldato», di sua proprietà, sulla Grande Guerra: «Sono ricercatore autodidatta da oltre 20 anni e divulgatore delle imprese di Gabriele D’Annunzio. Ho anche il patentino che mi consente la ricerca di cimeli nella Regione Veneto».

Le parole di Simone dopo l'intervista a Stefania Pezzopane. #DomenicaIn pic.twitter.com/Xu1zMQhTeN — TrashBoy (@Trash___Boy) April 16, 2023

Il ritorno di fiamma? «Adesso non saprei rispondere, ci siamo lasciati da poco. Può accadere che lei incontri un altro uomo o io un’altra donna o che torniamo insieme». Scelga un momento di questi nove anni. «Quando è entrata alla casa del Grande Fratello e l’ho presa in braccio. E poi tanti momenti privati, come una passeggiata: perché non è il contesto a rendere bello un momento, ma la persona con cui lo condividi».