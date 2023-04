L'ex parlamentare Pezzopane dalla Venier: «Con Simone ci siamo lasciati con amore». E spuntano le lacrime

Stefania Pezzopane, ieri ospite a "Domenica In", ha ripercorso i nove anni della storia di "vero amore" con Simone Coccia Colaiuda fino all'epilogo di qualche giorno fa. L'interruzione del rapporto tra l'ex onorevole e il più giovane compagno, protagonista anche nel 2018 del "Grande Fratello" è stato al centro dell'ultimo segmento del programma festivo pomeridiano di Rai uno condotto da Mara Venier.

«Una separazione- ha spiegato la consigliera comunale del Pd, trattenendo a fatica le lacrime- convenuta e presa con molta tristezza da entrambi, poiché nell'ultima fase c'erano meno interessi in comune. Abbiamo assunto questo impegno congiuntamente affinché possiamo continuare a guardarci con il sorriso e rispettarci sempre. Tuttora ci vogliamo molto bene: per questo considero la nostra decisione un atto d'amore». La sua battaglia nei nove anni è sempre stata per appianare il giudizio della società a seconda se è l'uomo ad avere una compagna molto più giovane o al contrario, come nel suo caso è la donna. Una disparità che non ha mai tollerato e tuttora non tollera: «L'amore è sempre amore» ha detto.

La Pezzopane non ha lesinato stoccate per chi, a mezzo social, ha espresso la propria contezza per l'interruzione del rapporto consigliando loro di «rivolgersi a uno psichiatra». D'altronde, come ha raccontato a una materna Mara Venier che l'ha definita «la mia amica, piccola grande donna», in nove anni lei e Simone hanno dovuto combattere contro «lo sguardo degli altri sempre torbido al contrario del nostro stare insieme: le reciproche differenze che ci hanno fatto innamorare per l'esterno erano morbosità. Io, che non ho un tatuaggio, sono rimasta colpita dalla sua energia, lui forse dalla mia saggezza», ha ribadito tanto per sottolineare le loro personalità in apparenza agli antipodi.

Ha escluso, però, il giudizio degli estranei possa aver influito sulla rottura. «La tigre che è in me continuerà nell'impegno politico in Consiglio comunale» ha detto concludendo e inviando con Mara Venier un bacio a Simone che, ha confessato, la stava seguendo nell'intervista in Tv.