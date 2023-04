Pezzopane, annuncio social: «Io e Simone ci siamo lasciati»

È finita così come era cominciata: sotto le luci dei riflettori, gli stessi che avevano illuminato, nove anni fa, quella che in poco tempo era diventata la coppia più mediatica d'Italia. Lei, Stefania Pezzopane, parlamentare, all'epoca 53enne, una vita in politica; lui, Simone Coccia Colaiuta, 30 anni, ex stripper e aspirante personaggio televisivo. Due mondi apparentemente agli antipodi che invece hanno saputo coronare una lunga storia d'amore, da ieri ufficialmente finita. In mezzo nove anni non sempre facili, tra apparizioni tv, reality (lui ha fatto il Grande Fratello, lei lanciò dalla Casa un messaggio d'amore molto apprezzato), un fiume di critiche e molti strenui difensori, promesse di matrimonio, interviste pepatissime, addirittura congiure per inguaiare lui (finite in Tribunale), foto (non tutte politically correct), qualche gossip su presunti altri flirt (soprattutto lui) e via di seguito.

«Simone ed io non stiamo più insieme» ha scritto la Pezzopane su Instagram, in un lungo post. «Abbiamo maturato questa decisione - ha spiegato -, perché il grande affetto che abbiamo l'una per l'altro, il rispetto e l'amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi». Per la Pezzopane «sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi»,

Ma anche di momenti difficili: «Li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia. Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali. Abbiamo subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati. Ci siamo dovuti difendere con coraggio anche ricorrendo a giudici ed avvocati. Avendo ottenuto sempre ragione. Abbiamo vissuto tutto intensamente, mentre attorno a noi cambiavano le cose e le persone. Ed anche noi siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro. Abbiamo vissuto la nostra storia d'amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie. E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l'uno all'altra ogni spazio di libertà e di autonomia». «Mentre vi scriviamo siamo commossi ed emozionati, ma decisi - ha chiuso la Pezzopane - A chi ci ha voluto bene, seguiti, coccolati, diciamo grazie. Noi vi siamo grati per l'amicizia e l'affetto che ci avete dato in questi 9 anni. Siete stati preziosi. Magari potete volerci bene anche ora che io e Simone non siamo più una coppia. Noi continuiamo però a volerci bene, a rispettarci ed a guardarci col sorriso».