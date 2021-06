Shannen Doherty, l'attrice mostra il suo volto sui social: «Sono sopravvissuta al cancro»

L'attrice Shanenn Doherty ha rivendicato su un post Instagram un modello di donna consapevole e “senza filtri”. Doherty è forte di sei anni di lotta contro un tumore al seno e manda un messaggio dove invita tutte le donne a rivalutarsi per ciò che si è veramente. Nel post si legge: «Ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso rifletta la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro e ora finalmente abbraccio me stessa».

Chi è Shannen Doherty?

Shannen Doherty è una nota attrice statunitense, divenuta famosa negli anni '90 per il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210. Nel 1982 apparse nel film di Ron Howard “Night Shift - Turno di notte”, ed ottenne qualche anno dopo un ruolo secondario nella commedia “Girls Just Want to Have Fun”. Nel 1989 partecipa al film “Schegge di follia, con Winona Ryder. E' però l'interpretazione di Brenda Walsh nella serie tv Beverly Hills 90210 e quello di Prue Halliwell in Streghe a renderla nota al pubblico.

La lotta di Shannen contro il cancro

Shannen Doherty aveva reso nota la sua malattia agli utenti, sin da quando le fu diagnosticata nell'agosto del 2015 continuando a lottare anche quando, dopo un miglioramento nel 2017, la situazione è tornata ad aggravarsi nuovamente.

Lottare contro quel male, come ha raccontato qualche tempo fa in un'intervista a People, l'ha resa più forte di prima. Nell'intervista Shannen spiegava come la sua battaglia l'avesse portata a rivalutare il suo corpo: «Cerco di vivere ogni giorno come un dono straordinario e prezioso che mi è stato dato».

