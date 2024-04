Serena Bortone legge il monologo di Scurati in apertura di trasmissione: «Mi ha regalato il testo che aveva scritto per noi»

Continuano le polemiche legate al caso del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. In occasione dell'inizio della puntata di "Chesarà", la conduttrice Serena Bortone è tornata a parlare di quanto accaduto in queste ore, leggendo il testo dello scrittore e dissociandosi dalla decisione della Rai di non mandare in onda le sue parole.

Antonio Scurati, Meloni: «Pubblico io il testo». Polemica sul monologo sul 25 aprile cancellato. La Rai: «Non è censura». Cosa è successo

Le parole di Serena Bortone

«Nella puntata di oggi, come probabilmente molti di voi sapranno essendo la notizia su tutti i siti di informazione da stamani, era previsto un monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati.

Un monologo che invece non ci sarà. Ieri sera ho scoperto infatti del tutto casualmente che il contratto di Scurati era stato annullato. E pur avendo passato tutta la sera a telefonare, mandare messaggi e mandare mail, non sono riuscita ad ottenere alcuna spiegazione. Di conseguenza stamattina ho chiamato per prima cosa Scurati per dirgli che cosa era accaduto. Siccome ho letto ricostruzioni fantasiose e offensive - qualche giornale ha scritto addirittura che ci sarebbe una questione di soldi - preciso che la reazione di Scurati è stata di regalarmi il testo che aveva scritto per noi, autorizzandomi a leggerlo, cosa che adesso farò». Queste le parole di Serena Bortone, che prima di iniziare la puntata di oggi di "Chesarà" è tornata a parlare del caso del monologo di Scurati per poi aggiungere «Il sentimento di stasera è il dissenso».